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ABL Diagnostics s'associe à Abionyx Pharma
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 18:14
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La société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire et les logiciels de santé a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec la biopharma Abionyx Pharma. Cet accord implique directement la division Texcell d'ABL Diagnostics, un acteur international de référence dans la sécurité et la compensation virales.

Dans le cadre de cet accord, Texcell effectuera les études de sécurité et d'élimination virale nécessaires à la préparation des lots de validation du procédé de fabrication du CER-001. Ce candidat médicament biologique est développé par Abionyx Pharma dans plusieurs indications.

La validation de la sécurité virale constitue une étape réglementaire indispensable pour démontrer la capacité des procédés industriels à éliminer ou inactiver les contaminants viraux, conformément aux exigences des autorités de santé en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Depuis son intégration au sein d'ABL Diagnostics, la division Texcell a élargi son champ scientifique en combinant sécurité virale, microbiologie, séquençage et analyse génomique.

Ce contrat s'inscrit dans la stratégie d'ABL Diagnostics visant à renforcer ses activités de services à forte valeur ajoutée pour l'industrie biopharmaceutique. La direction du groupe a salué la confiance accordée par Abionyx Pharma, y voyant une confirmation de la reconnaissance internationale de l'expertise de Texcell.

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