ABL Diagnostics renforce son portefeuille de brevets et son expertise en sécurité virale avec TEXCELL

Une nouvelle dimension stratégique en virologie et bactériologie au service de la sécurisation des produits biologiques et des échantillons.



Woippy, le 10 septembre 2026 à 18 heures



ABL Diagnostics (Euronext Paris – ISIN : FR001400AHX6) annonce le renforcement de son portefeuille technologique et de propriété intellectuelle à la suite de la reprise des activités et actifs de TEXCELL.



Cette opération apporte au Groupe une expertise stratégique en sécurité virale, complémentaire de ses activités historiques de diagnostic moléculaire, et élargit son offre en virologie et bactériologie pour la sécurisation et la caractérisation des échantillons et produits biologiques.



Parmi les actifs repris figure une technologie brevetée issue de la demande EP 10306347.5, dédiée à la quantification de virus infectieux à partir de standards de référence. Elle permet d’évaluer l’infectiosité virale via la réponse de cellules hôtes, avec un potentiel d’automatisation et de traitement à haut débit.



Cette acquisition permet à ABL Diagnostics d’étendre sa chaîne de valeur, de la détection et caractérisation moléculaire des agents infectieux à l’évaluation et à la maîtrise du risque viral, et renforce son positionnement auprès des laboratoires, biotechs et acteurs de l’industrie biopharmaceutique.