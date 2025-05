ABL Diagnostics reçoit le soutien de Bpifrance pour développer des trousses de diagnostic innovantes basées sur le séquençage génomique de pathogènes majeurs

Woippy, France – le 12 mai 2025 – 8h - ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – ABLD, la « Société »), leader coté sur Euronext dans le domaine du diagnostic moléculaire, annonce la signature d’un accord de financement avec Bpifrance pour le développement de cinq trousses de diagnostic innovantes, reposant sur le séquençage complet du génome de plusieurs agents pathogènes d’importance médicale, dont le VIH, l’hépatite B (VHB), le cytomégalovirus (CMV), la tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) et le virus BK (BKV).

Ce projet stratégique vise à proposer une solution de diagnostic avancée, capable d’identifier de manière précise les caractéristiques génétiques de ces pathogènes, notamment leurs mutations de résistance aux traitements. Les trousses s’appuieront sur la technologie du séquençage, déjà utilisée dans les laboratoires de recherche et progressivement intégrée dans la pratique clinique.

Cette innovation devrait répondre aux besoins d’outils toujours plus performants pour le suivi des infections chroniques, la lutte contre l’antibiorésistance, et la détection rapide d’agents pathogènes émergents. Cette recherche et développement est dans la lignée des produits propriétaires déjà développés par ABL Diagnostics à destination des professionnels de santé traitant des maladies infectieuses, tant en virologie qu’en bactériologie.

Le test en cours de développement répondra aux exigences du règlement européen sur les dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro (UE 2017/746, IVDR).