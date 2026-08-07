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ABL Diagnostics - Projet de transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
information fournie par Boursorama CP 07/08/2026 à 18:00
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Woippy, le 7 août à 18 heures – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6) (la « Société »), société internationale spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et les solutions globales destinées aux laboratoires, annonce que son Conseil d'administration, réuni le 6 août 2026, a décidé de convoquer les actionnaires en assemblée générale le 17 septembre 2026, à l'effet de soumettre à leur approbation le projet de transfert de la cotation des titres de la Société du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris.

Motifs du projet de transfert
Ce projet de transfert permettrait à la Société d'être cotée sur un marché plus adapté à sa taille et à son profil boursier actuels, en simplifiant son fonctionnement et en réduisant les contraintes réglementaires et les coûts afférents à sa cotation, tout en continuant à bénéficier des avantages des marchés financiers et de l'attrait d'Euronext Growth Paris, marché de négociation ouvert aux investisseurs professionnels comme particuliers.

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ABL DIAGNOSTICS
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