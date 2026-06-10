ABL Diagnostics présente ses avancées scientifiques à l’EMHH 2026 et renforce son positionnement stratégique dans les technologies moléculaires

Woippy, le 10 juin 2026 à 08h00 CET – ABL Diagnostics (Euronext Growth Paris : ABLD), spécialiste des technologies moléculaires et de la bioinformatique appliquées aux maladies infectieuses, présente trois posters scientifiques à l’EMHH 2026 à Barcelone. Ces travaux illustrent les avancées de sa stratégie R&D dans les domaines du séquençage de nouvelle génération (NGS), du diagnostic décentralisé et de l’exploitation des données pour la gestion des maladies infectieuses.



Les présentations portent sur : (i) un workflow NGS multiplex intégré permettant l’analyse simultanée des principaux virus respiratoires (grippe, VRS et SARS-CoV-2), destiné à soutenir les programmes de surveillance génomique à grande échelle ; (ii) une étude démontrant la concordance des résultats obtenus sur les plateformes de séquençage MGI et Illumina pour la surveillance génomique du VIH-1, ouvrant la voie à des workflows évolutifs et indépendants des plateformes ; et (iii) une technologie qPCR stable à température ambiante pour la détection multiplex des IST avec le panel UltraGene STD9, conçue pour faciliter le déploiement des tests dans des environnements décentralisés ou à ressources limitées.



Ces développements renforcent le positionnement d’ABL Diagnostics sur des marchés en forte croissance liés à la surveillance génomique, au diagnostic moléculaire et à la préparation face aux menaces infectieuses émergentes.