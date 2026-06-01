ABL DIAGNOSTICS PRÉSENTE SA FEUILLE DE ROUTE FINANCIÈRE ET SES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR 2026

INFORMATION REGLEMENTEE / PERSPECTIVES FINANCIERES



• Objectif de chiffre d'affaires annuel 2026 établi à 12,27 M€, matérialisant une croissance exceptionnelle de +76,5% par rapport à 2025

• Changement de dimension historique porté par le plein effet des relais de croissance (Kits FTD à +353%, Vela à 1,57 M€ et CDL à 2,48 M€)

• Forte visibilité commerciale appuyée sur la dynamique d'activité des premiers mois de l'exercice.



Woippy, le 1er juin à 18:00 CET – ABL Diagnostics (Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et la gestion d’échantillons cliniques, communique aujourd'hui ses objectifs précis de chiffre d'affaires pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2026 (Guidance).



"Les indicateurs opérationnels consolidés pour l'exercice 2026 confirment un changement d'échelle historique pour ABL Diagnostics. Avec un objectif de chiffre d'affaires de 12,27 M€, en croissance de plus de 76%, nous récoltons les fruits de la stratégie d’intégration technologique engagée en 2025. La performance remarquable de la gamme UltraGene (actifs FTD), combinée à l'apport massif de nos accords de distribution exclusive avec Vela Diagnostics et CDL Pharma, valide notre modèle d'acteur global du diagnostic in vitro », a déclaré le Dr. Chalom Sayada, Directeur Général d'ABL Diagnostics.