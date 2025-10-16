ABL Diagnostics : Passage en cotation continue sur Euronext Paris à compter du 3 novembre 2025

Woippy, le 16 octobre à 18 heures – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6) annonce le passage de ses actions d’un mode de cotation au fixing à une cotation en continu à compter de la séance du 3 novembre 2025, conformément aux règles de marché d’Euronext. Ce communiqué est établi conformément aux obligations d’information de l’émetteur et ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente de titres.



Ce changement vise à améliorer la liquidité du titre et renforcer son attractivité auprès des investisseurs.



À compter de cette date, les actions ABL Diagnostics seront traitées en continu sur Euronext Paris de 9h00 à 17h30, avec une pré‑ouverture de 7h15 à 9h00 et une pré‑clôture de 17h30 à 17h35, suivie du fixing de clôture à 17h35.



Le contrat de liquidité confié à AllInvest Securities continuera d’assurer la fluidité des échanges.



ABL Diagnostics rappelle que ce changement n’affecte pas la nature des titres ni les droits des actionnaires.