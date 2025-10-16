 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 188,00
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABL Diagnostics : Passage en cotation continue sur Euronext Paris à compter du 3 novembre 2025
information fournie par Boursorama CP 16/10/2025 à 18:00

Woippy, le 16 octobre à 18 heures – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6) annonce le passage de ses actions d’un mode de cotation au fixing à une cotation en continu à compter de la séance du 3 novembre 2025, conformément aux règles de marché d’Euronext. Ce communiqué est établi conformément aux obligations d’information de l’émetteur et ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente de titres.

Ce changement vise à améliorer la liquidité du titre et renforcer son attractivité auprès des investisseurs.

À compter de cette date, les actions ABL Diagnostics seront traitées en continu sur Euronext Paris de 9h00 à 17h30, avec une pré‑ouverture de 7h15 à 9h00 et une pré‑clôture de 17h30 à 17h35, suivie du fixing de clôture à 17h35.

Le contrat de liquidité confié à AllInvest Securities continuera d’assurer la fluidité des échanges.

ABL Diagnostics rappelle que ce changement n’affecte pas la nature des titres ni les droits des actionnaires.

Valeurs associées

ABL DIAGNOSTICS
4,520 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Pékin reçoit les patrons américains d'Apple et Blackstone
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:06 

    Des ministres chinois ont reçu cette semaine les patrons du géant technologique californien Apple , Tim Cook, et du fonds d'investissement américain Blackstone, Stephen Schwarzman, en pleine escalade commerciale sino-américaine. Les officiels chinois ont mis à ... Lire la suite

  • Hermès 3 (Crédit: Modern Affliction / Unsplash)
    Hermès ouvre son premier magasin à Nashville aux États-Unis
    information fournie par Zonebourse 17.10.2025 07:59 

    Hermès renforce sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son premier magasin à Nashville, le quarante-troisième du pays. Cette nouvelle adresse est située dans le quartier de Wedgewood-Houston. Réparti sur deux niveaux d'une ancienne fabrique de bonneterie, ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec les inquiétudes sur les banques régionales US
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:50 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • Elliot Randriamandrato, porte-parole du mouvement de la génération Gen Z, durant une interview à Antananarivo le 16 octobre 2025 ( AFP / Mamyrael )
    Madagascar: la "vigilance" d'une voix de la Gen Z à la croisée des chemins
    information fournie par AFP 17.10.2025 07:48 

    Issu de la jeunesse malgache urbaine et diplômée qui s'est révoltée contre ses conditions de vie, Elliot Randriamandrato, 31 ans, incarne le collectif Gen Z dont les manifestations ont chassé le président Andry Rajoelina du pouvoir. Le renversement du président, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank