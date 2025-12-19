ABL Diagnostics informe le marché de la signature d’une lettre d’intention non contraignante entre ABL S.A. et ProPhase Labs (Nasdaq : PRPH) en vue d’un projet de reverse merger

COMMUNIQUÉ CONTENANT UNE INFORMATION PRIVILÉGIÉE – MAR, art. 17





Le projet reste soumis à due diligence, accords définitifs, approbations réglementaires et exigences de cotation Nasdaq ; pas d’effet sur le contrôle d’ABL Diagnostics par ABL S.A. à ce stade.





ABL Diagnostics (Euronext: ABLD - ISIN: FR001400AHX6) informe ses actionnaires et le marché qu’Advanced Biological Laboratories S.A. (« ABL S.A. »), son actionnaire de contrôle, et ProPhase Labs, Inc. (« ProPhase », Nasdaq : PRPH) ont signé une lettre d’intention non contraignante (« LOI ») relative à un projet de reverse merger au terme duquel ABL deviendrait l’actionnaire majoritaire de l’entité combinée.





La LOI est préliminaire et n’emporte aucune obligation de conclure, hors dispositions usuelles de confidentialité et de prise en charge des frais. Le projet demeure soumis à la due diligence, à la négociation et à la signature d’accords définitifs, aux approbations réglementaires, au respect des exigences de cotation Nasdaq, ainsi qu’aux autres conditions usuelles de closing. Les parties visent un délai indicatif de 60 à 90 jours pour la signature des accords définitifs.





Sur la base des informations disponibles, le projet n’affecte pas le contrôle d’ABL Diagnostics par ABL S.A. et n’entraîne pas de franchissement du seuil d’offre obligatoire.