ABL DIAGNOSTICS : INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET AU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

(Articles L. 233-8, II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)





Au 12 août 2026



- Nombre total d'actions composant le capital : 16 114 656



- Nombre de droits de vote(1) (2):



* Droits de vote théoriques: 30.501.420



* Droits de vote exerçables: 30.471.564





(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.



(2) Conformément aux délibérations en date du 23 mars 2022, il est conféré un droit de vote double à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire à compter du 23 mars 2022.