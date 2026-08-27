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ABL DIAGNOSTICS : INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET AU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
information fournie par Boursorama CP 27/08/2026 à 18:00
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(Articles L. 233-8, II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)


Au 12 août 2026

- Nombre total d'actions composant le capital : 16 114 656

- Nombre de droits de vote(1) (2):

* Droits de vote théoriques: 30.501.420

* Droits de vote exerçables: 30.471.564


(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Conformément aux délibérations en date du 23 mars 2022, il est conféré un droit de vote double à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire à compter du 23 mars 2022.

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