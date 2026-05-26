ABL Diagnostics et le CHRU Nancy : premier bilan positif pour le projet PREDAVIR après 6 mois

Woippy, le 26 Mai, 2026 à 08:00 CET – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – “ABLD”) et le CHRU Nancy annoncent le succès des six premiers mois du projet PREDAVIR (PREvenir le DAnger VIRal), soutenu par le FEDER Grand Est. Les avancées scientifiques, techniques et organisationnelles sont pleinement conformes aux objectifs initiaux.



Le projet d'innovation PREDAVIR vise à développer des solutions de métagénomique clinique de nouvelle génération pour la détection rapide et exhaustive des virus émergents et des co-infections bactériennes.



En six mois, les partenaires ont validé les étapes clés du programme :

- Ouverture d'un laboratoire de pointe à Woippy où ABL Diagnostics a structuré une chaîne technologique complète (extraction automatisée, thermocycleur de PCR, et séquençage de nouvelle génération (NGS)) optimisée pour le haut débit et la traçabilité.

- Renforcement des équipes avec le recrutement d'un ingénieur de recherche dédié à la bio-informatique et au développement des pipelines analytiques.

- Validation des workflows avec la structuration des protocoles biologiques et déploiement des premières chaînes NGS en coordination étroite avec le CHRU Nancy.



L'investissement global s'élève à 2 995 849,64 €, réparti comme suit :

- ABL Diagnostics : 2 417 172 €

- CHRU Nancy : 578 677,64 €

- Soutien public : Cofinancement FEDER-FSE+-FTJ 2021–2027 à hauteur de 1 797 512 €, confirmant l'intérêt stratégique européen du projet.