ABL Diagnostics et CDL Pharma sécurisent le renouvellement pluriannuel de services cliniques avec un partenaire Pharma de longue date

Le renouvellement pluriannuel renforce la plateforme intégrée d’ABL, améliore la visibilité sur les revenus et soutient la stratégie intra‑portefeuille du Groupe





Woippy, le 18 février 2026, 18:00 – ABL Diagnostics S.A. (Euronext Paris : ABLD) et CDL Pharma, toutes deux membres du Groupe ABL, annoncent le renouvellement pluriannuel de services avec Servier, un partenaire pharmaceutique français de longue date. Ce renouvellement renforce la capacité du Groupe à offrir un parcours complet allant de la gestion d’échantillons cliniques aux analyses moléculaires avancées, tout en apportant de la visibilité pour les années à venir sur plusieurs aires thérapeutiques.





Cette dynamique s’appuie sur le cadre stratégique de distribution intra‑groupe d’ABL Diagnostics, établi en juillet 2025 et annoncé publiquement en octobre 2025, dans lequel ABL Diagnostics commercialise à l’international les services de gestion et de logistique d’échantillons cliniques de CDL Pharma, conjointement avec ses propres produits et services.





La capacité opérationnelle a également été renforcée aux États‑Unis via AdvancedDx Biological Laboratories USA Inc. (la filiale américaine du Groupe ABL), qui a amélioré les services logistiques et de biobanque sur la côte Est pour soutenir les essais cliniques tiers ; cette expansion américaine est conçue pour fonctionner de manière fluide avec CDL Pharma pour les études menées dans le pays.