ABL Diagnostics confie à Eurobio Scientific la distribution exclusive de sa gamme VELA sur un périmètre ciblé en France
14/11/2025 à 08:00

Woippy, le 14 novembre à 8 heures – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD), société française spécialisée dans les technologies de diagnostic moléculaire de précision, annonce la signature d’un accord de distribution exclusive avec Eurobio Scientific (Euronext Growth Paris : ALERS, ISIN FR0013240934), acteur majeur du diagnostic in vitro, pour la commercialisation de sa gamme VELA sur un périmètre défini du secteur hospitalier public français.

Cet accord vise à renforcer l’accessibilité des solutions de séquençage de nouvelle génération (NGS) et de génotypage viral d’ABL Diagnostics, tout en garantissant un service de proximité optimal aux utilisateurs finaux.

Une collaboration ciblée pour un service client renforcé

Dans le cadre de cet accord :

• Une liste de clients existants est transférée à Eurobio Scientific, qui assurera leur gestion commerciale, logistique et technique de premier niveau ;

• Les autres clients du périmètre resteront gérés directement par ABL Diagnostics, garantissant ainsi une continuité de service et une expertise technique de haut niveau.

Cette approche différenciée permet d’optimiser la couverture du territoire tout en maintenant un haut niveau de qualité de service, tant pour les professionnels de santé que pour les patients.

Une continuité logique avec un partenaire historique

