ABL Diagnostics annonce une nouvelle collaboration pour CDL Pharma autour de deux projets cliniques européens en cancérologie digestive

Woippy, le 1er décembre à 18 heures – ABL Diagnostics annonce une nouvelle collaboration pour CDL Pharma afin d’accompagner le déploiement de ses services dans le cadre de deux projets cliniques d’envergure européenne : COLOSOTO et FRUQUITAS, promus par la Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD). Ces études, menées sur plusieurs années et impliquant des dizaines de centres en France et en Europe, nécessitent une organisation logistique et administrative rigoureuse.



CDL Pharma, experte en gestion de projets cliniques et en logistique des échantillons biologiques, assurera la conception des kits, la planification des flux et le suivi administratif des études. ABL Diagnostics soutient cette démarche pour garantir une coordination efficace et une exécution conforme aux standards internationaux.



Une dynamique industrielle et économique



Ce rapprochement vise à renforcer la compétitivité des deux entités sur le marché européen des services liés aux essais cliniques. En combinant leurs expertises, ABL Diagnostics et CDL Pharma souhaitent optimiser les ressources grâce à une organisation centralisée, réduire les délais et les coûts par une meilleure anticipation des besoins, et offrir aux promoteurs une solution complète et cohérente qui accroît la valeur ajoutée des projets.