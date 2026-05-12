ABL Diagnostics annonce le développement d’un nouveau panel syndromique intégrant la détection du hantavirus par PCR en temps réel

Woippy, le 12/05/2026 à 08 heures – ABL Diagnostics (ABLD) annonce le développement d'un nouveau panel syndromique de diagnostic moléculaire intégrant la détection du hantavirus par technologie de PCR en temps réel, afin de répondre aux nouveaux enjeux de surveillance et de gestion des risques sanitaires émergents à l'échelle mondiale.



Dans un contexte marqué par la multiplication des alertes sanitaires internationales et l'émergence de pathogènes à fort potentiel épidémique, ABL Diagnostics renforce son engagement en faveur de solutions de diagnostic rapide, sensible et accessible pour les laboratoires et les établissements de santé.



Le futur panel syndromique développé par ABL Diagnostics permettra une détection spécifique du hantavirus par PCR quantitative en temps réel (qPCR), avec l'objectif de contribuer à une identification précoce des infections et à une meilleure prise en charge des patients. Ce développement s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à anticiper les besoins des professionnels de santé face aux menaces infectieuses émergentes.