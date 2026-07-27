ABL Diagnostics annonce la disponibilité commerciale d’UltraGene Respiratory Pathogens 21 suite à son enregistrement CE-IVD par ABL SA Luxembourg

Woippy, le 27 juillet 2026 – ABL Diagnostics (Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire des maladies infectieuses, annonce la disponibilité commerciale d'UltraGene Respiratory Pathogens 21, un test multiplex de PCR en temps réel permettant la détection qualitative et la différenciation de 21 agents pathogènes respiratoires viraux et bactériens.



Entièrement automatisable sur la plateforme OpenChek, ce test améliore l'efficacité et la standardisation des laboratoires. Enregistré CE-IVD par ABL SA Luxembourg, fabricant légal, il est commercialisé conformément aux dispositions transitoires du règlement européen IVDR.



Ce lancement marque une nouvelle étape dans l'intégration du portefeuille historique de Fast Track Diagnostics (FTD) acquis auprès de Siemens Healthineers. ABL Diagnostics assure désormais la fabrication, la commercialisation mondiale et le support de cette gamme sous la marque UltraGene, déjà distribuée en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La société poursuit sa stratégie de transition vers l'IVDR avec son organisme notifié BSI tout en garantissant la continuité d'approvisionnement des laboratoires. Plusieurs nouveaux tests syndromiques qPCR couvrant les infections respiratoires, neurologiques, gastro-intestinales et tropicales sont également en développement afin d'accompagner la forte croissance du marché mondial du diagnostic moléculaire multiplex.