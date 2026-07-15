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ABL Diagnostics accélère sa stratégie de santé numérique avec l'achèvement d'un premier jalon majeur de MyNadis
information fournie par Boursorama CP 15/07/2026 à 18:00

Woippy, le 15 juillet 2026 – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD) annonce l'achèvement avec succès d'une première phase de développement et de validation opérationnelle de MyNadis, sa nouvelle application mobile destinée aux patients, développée dans le cadre d'une collaboration avec un acteur pharmaceutique international de premier plan.

Cette étape s'inscrit dans la stratégie de diversification d'ABL Diagnostics dans le domaine de la santé numérique et illustre la volonté du Groupe de développer des solutions favorisant une meilleure circulation de l'information entre patients et professionnels de santé.

Une stratégie construite sur dix années d'expérience :
En 2016, ABL Diagnostics faisait l'acquisition de Fedialis Medica avec l'ambition de renforcer sa présence dans les solutions numériques dédiées à la prise en charge des maladies infectieuses. Cette opération a permis au Groupe de poursuivre le développement de Nadis, plateforme numérique aujourd'hui largement utilisée dans le suivi de patients atteints de pathologies infectieuses, notamment dans le domaine du VIH.

Déployée dans de nombreux établissements hospitaliers en France ainsi que dans plusieurs pays francophones africains, cette plateforme a permis à ABL Diagnostics d'acquérir une expertise reconnue dans la gestion et la structuration des données de santé liées aux maladies infectieuses.

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