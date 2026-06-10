ABL Diagnostics (ABLD) annonce le dépôt d’une offre de reprise de Texcell France

Woippy, le 10 juin 2026, 8h00 CET - ABL Diagnostics (Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et la gestion d’échantillons cliniques, annonce avoir déposé ce mardi 9 juin 2026, une offre de reprise de l’activité et des actifs de TEXCELL, société spécialisée dans le contrôle de sécurité virale, l'immunologie et la prestation de services de R&D pour les produits biopharmaceutiques, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce d'Évry.



Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’ABL Diagnostics visant à évaluer les opportunités de croissance externe complémentaires à son portefeuille actuel.



Ce projet d’acquisition sur le fondement de l’article L. 642-1 du Code de commerce, demeure soumis à la décision du Tribunal de commerce d’Evry. À ce stade il n'existe aucune certitude quant à l’issue de cette procédure collective.