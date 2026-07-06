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Abivax victime de très logiques prises de profits
information fournie par AOF 06/07/2026 à 14:59

(Zonebourse.com) - Abivax recule nettement à la Bourse de Paris (-3,48%, à 130,30 euros) sous l'effet de prises de bénéfices. Le titre vient d'enchaîner quatre hausses consécutives pour un gain de 62,06%.

Sur cette période, la société de biotechnologie a successivement réussi à rassurer les investisseurs sur le profil de sécurité de son produit obéfazimod, lors de la publication des résultats de la partie 2 d'une étude de maintenance de phase III, et a annoncé le succès d'une augmentation de capital de 920 millions de dollars via des ADS (American Depositary Shares) aux Etats-Unis.

Sur cette opération de financement, Oddo BHF note une forte demande des investisseurs. Les fonds doivent permettre au groupe d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2029, contre le quatrième trimestre 2027 précédemment. Ils serviront également à financer le lancement commercial de l'obéfazimod outre-Atlantique, à couvrir les besoins des programmes de phase III en cours dans la maladie de Crohn, ainsi que les besoins généraux de l'entreprise.

Avec cette levée de fonds, Oddo BHF a relevé son objectif de cours de 120 à 141 euros, tout en maintenant sa recommandation à surperformance. Les analystes ajoutent que les dernières données renforcent la visibilité sur le profil bénéfice/risque de l'obéfazimod et soutiennent la probabilité d'un intérêt stratégique de la part d'un grand groupe pharmaceutique (la valorisation par multiple d'acquisition conduit à une fourchette comprise entre 154 et 176 euros par action).

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/07/2026 à 14:59:00.

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