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Canicule: 61 départements en vigilance orange mardi
information fournie par AFP 06/07/2026 à 16:39

Un pompier lutte avec un incendie, à Ille-sur-Têt, le 6 juillet 2026 ( AFP / Jean-Christophe MILHET )

Un pompier lutte avec un incendie, à Ille-sur-Têt, le 6 juillet 2026 ( AFP / Jean-Christophe MILHET )

Soixante-et-un départements passeront en vigilance orange canicule mardi, avec des températures prévues entre 35 et 38 degrés, voire jusqu'à 41 degrés dans le sud-ouest, a annoncé lundi Météo-France.

Seuls les Hauts-de-France, les côtes de la Manche et la façade est du pays vont rester au-dessous des 35 degrés.

Lundi, 16 départements sont en vigilance orange, principalement dans le sud et l'ouest de la France: 40 degrés ont été atteints dans l'intérieur de l'Aude, 39 sur le bassin d'Arcachon, 38 degrés à Bordeaux et Montpellier, 37 degrés à Toulouse et Perpignan, détaille l'institut météorologique.

Il prévoit une "extension" des fortes chaleurs à d'autres départements dans ses prochains bulletins, quelques jours après une canicule historique qui s'est abattue sur le pays et en Europe.

En juin, les températures moyennes en France ont atteint des records, avec notamment les nuits les plus chaudes jamais mesurées sur le territoire.

Dans un autre bulletin, Météo-France a placé 57 départements en "risque très élevé de feux" de forêts mardi. Elle souligne que les conditions climatiques influencent "fortement le départ et la propagation des feux".

Dans les Pyrénées-Orientales, un incendie a entraîné l'évacuation de 10.000 personnes et chamboulé le Tour de France lundi.

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