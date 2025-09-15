 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 768,12
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abivax va entrer dans le SBF 120
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 07:25

(Zonebourse.com) - Abivax annonce qu'à la suite de la révision annuelle des indices Euronext Paris le 11 septembre, le conseil scientifique des indices a décidé de l'inclure dans les indices CAC Mid 60 et SBF 120, décision qui prendra effet le 19 septembre, après clôture du marché.

La société de biotechnologies souligne qu'il s'agit de deux indices clés de la bourse Euronext Paris, représentant respectivement les sociétés cotées de taille moyenne et une sélection plus large de 120 titres majeurs.

'L'intégration dans ces indices renforce la visibilité d'Abivax et devrait élargir la base d'investisseurs de la société en rendant ses actions plus accessibles aux investisseurs institutionnels et aux fonds indiciels', estime-t-elle.

Valeurs associées

ABIVAX
70,700 EUR Euronext Paris -1,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • EURONEXT NV : La tendance baissière peut reprendre
    EURONEXT NV : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:38 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • IPSOS : Peu de risque à moyen terme
    IPSOS : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ALSTOM : Peu de risque à moyen terme
    ALSTOM : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • IPSEN : La situation technique est plutôt incertaine
    IPSEN : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank