Abivax va entrer dans le SBF 120
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 07:25
La société de biotechnologies souligne qu'il s'agit de deux indices clés de la bourse Euronext Paris, représentant respectivement les sociétés cotées de taille moyenne et une sélection plus large de 120 titres majeurs.
'L'intégration dans ces indices renforce la visibilité d'Abivax et devrait élargir la base d'investisseurs de la société en rendant ses actions plus accessibles aux investisseurs institutionnels et aux fonds indiciels', estime-t-elle.
Valeurs associées
|70,700 EUR
|Euronext Paris
|-1,39%
