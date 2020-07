Communiqué de presse ABIVAX



Abivax traite un premier patient dans l'essai de phase 2b/3 d'ABX464 dans le Covid-19



Premier patient inclus dans l'essai « miR-AGE » au Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU Nice)

50 centres d'étude et 1 034 patients à risque élevé participent à l'essai contrôlé contre placebo en Europe et en Amérique latine

Mode de fonctionnement unique d'ABX464 avec un triple effet : antiviral, antiinflammatoire et réparation tissulaire

Simplicité d'administration quotidienne par voie orale qui permet l'inclusion de patients COVID-19 hospitalisés et non-hospitalisés

Les résultats de cet essai sont attendus à la fin de cette année