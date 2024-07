Abivax: Sylvie Grégoire nommée présidente du CA, visibilité jusqu'à fin 2025

(AOF) - Abivax (+0,47% à 12,78 euros) annonce la nomination de Sylvie Grégoire en tant que nouvelle présidente du conseil d’administration, succédant à l’actuel directeur général et président par intérim, Marc de Garidel. Avec 222 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 2024, les activités de la société peuvent être financées jusqu'au quatrième trimestre 2025, au-delà de l'étape des résultats principaux d'induction à 8 semaines de l'essai Abtect évaluant son produit obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH).

Sylvie Grégoire a occupé des postes à responsabilité pendant plus de 30 ans à l'échelle internationale, maîtrisant le développement en phase avancée, les levées de fonds et l'expansion commerciale. Elle est cofondatrice et fut présidente exécutive du conseil d'administration d'EIP Pharma, basée à Boston, devenue CervoMed, une société cotée au Nasdaq, développant le premier traitement de fond pour la démence à corps de Lewy. Elle a présidé le Conseil d'administration d'IDM Pharma, Corvidia et CervoMed et est actuellement membre du conseil d'administration de Novo Nordisk, CervoMed et F2G Ltd.

