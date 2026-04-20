Abivax soumet au vote émission de BSA sans DPS plafonnée à 10 % du capital dilué

* Abivax soumettra au vote une délégation au conseil d’administration pour émettre, en une ou plusieurs fois, des bons de souscription d’actions ordinaires (BSA) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories ciblées d’investisseurs et de parties liées. * La résolution prévoit un plafond d’émission pouvant aller jusqu’à 10 % du capital social sur une base pleinement diluée, calculé à la date de l’assemblée. * Le mandat proposé aurait une durée de 18 mois, le conseil devant arrêter les conditions définitives de l’émission en cas d’utilisation de la délégation. * Le vote interviendra lors de l’assemblée générale du 11 mai 2026, au titre de la résolution n°29. * Les commissaires aux comptes ne formulent pas d’observation sur les modalités de détermination du prix d’émission décrites, ce qui constitue un signal favorable à l’adoption de la résolution. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Abivax SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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