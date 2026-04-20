Abivax soumet au vote autorisation d’attribuer jusqu’à 10 % d’actions gratuites aux salariés

* Abivax soumet au vote une autorisation permettant au conseil d’administration d’attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre à des salariés, certaines catégories d’entre eux, ainsi qu’à des mandataires sociaux du groupe. * La résolution prévoit un plafond global de 10 % du capital social, calculé au jour de la décision de mise en œuvre par le conseil. * Le mandat demandé couvrirait une durée de 38 mois. * Le vote est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 mai 2026, résolution n°30. * Les commissaires aux comptes indiquent ne pas formuler d’observation sur les informations présentées, ce qui revient à ne pas soulever de réserve sur le dispositif proposé. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Abivax SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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