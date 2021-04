Communiqué de presse ABIVAX



Résultats annuels 2020 et point d'avancement sur l'activité.



Recrutement achevé dans les études d'ABX464 de phase 2b dans la rectocolite hémorragique et de phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde ; premiers résultats

de ces deux études attendus au deuxième trimestre 2021.



Publication dans « Gastroenterology » des excellents résultats d'efficacité et de tolérance à court et long terme de 50 mg d'ABX464 administré quotidiennement

par voie orale dans l'étude de phase 2a dans la rectocolite hémorragique.



Achèvement imminent du recrutement des patients dans la phase d'escalade de doses de l'étude de preuve-de-concept d'ABX196 dans le carcinome hépatocellulaire ; premiers résultats attendus au deuxième trimestre 2021.



Arrêt de l'essai Covid-19 financé par Bpifrance pour manque d'efficacité ; les données générées confirment la bonne tolérance et l'innocuité d'ABX464.



Financement obtenu en 2020 pour un total de 84 millions d'euros, incluant une augmentation de capital sursouscrite de 28 millions d'euros sans décote, un

financement par Bpifrance de 36 millions d'euros, un emprunt obligataire de 15 millions d'euros auprès de Kreos Capital et 5 millions d'euros de la Société

Générale sous forme d'un PGE.



Trésorerie finançant les activités opérationnelles jusqu'au quatrième trimestre 2021.