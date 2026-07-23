Communiqué de presse ABIVAX



Abivax renforce ses capacités commerciales avec des nominations stratégiques à des postes clés



Ces dirigeants expérimentés du secteur apportent plusieurs décennies d’expertise en stratégie commerciale, services aux patients, préparation au lancement et développement des forces de vente.



Abivax annonce aujourd’hui l’élargissement de son équipe de direction commerciale avec quatre nominations stratégiques couvrant le marketing, les services aux patients, les ventes, les opérations commerciales et l’accès au marché. Ces recrutements renforcent l’organisation commerciale d’Abivax alors que la Société se prépare à la commercialisation potentielle d’obéfazimod aux États-Unis, notamment en vue du dépôt, prévu au quatrième trimestre 2026, d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (« New Drug Application » ou « NDA ») auprès de la Food and Drug Administration (« FDA ») des États-Unis.