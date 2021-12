Communiqué de presse ABIVAX



Abivax reçoit la réponse de la FDA afin d'avancer le programme clinique de phase 3 d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique.



La réponse apportée par l’agence réglementaire américaine (FDA) dans le cadre de l’« End-of-Phase 2 meeting » indique la marche à suivre afin d’avancer le programme clinique de phase 3 d’ABX464 dans la rectocolite hémorragique (RCH)



Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, annonce aujourd’hui que l’autorité réglementaire américaine (FDA) a récemment apporté sa réponse dans le cadre du « End-of-Phase-2 Meeting », utile à l’avancement du programme clinique de phase 3 d’ABX464 dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH), et visant à obtenir potentiellement par la suite la demande d’autorisation de mise sur le marché et la commercialisation. Les commentaires de la FDA incluent la conception d’étude, la sélection de dose et le plan d’analyse statistique.