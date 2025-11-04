 Aller au contenu principal
Abivax publie des résultats encourageants d'une étude de phase 3
information fournie par AOF 04/11/2025 à 08:59

(AOF) - Abivax a dévoilé des résultats issus de ses essais d’induction Abtect de phase 3 d’une durée de huit semaines, évaluant Obefazimod chez des patients adultes atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. La société de biotechnologie rapporte que des améliorations ont été observées pour l’ensemble des paramètres rapportés par les patients, qui comprennent par exemple l’urgence intestinale, les interruptions du sommeil, la fatigue…

A la semaine huit, 37% des patients traités avec 50mg d'Obefazimod une fois par jour ont rapporté l'absence d'urgence intestinale, contre 18,1% des personnes du groupe placebo et 47,6% ont rapporté l'absence de selles nocturnes à la semaine huit, contre 24,7% dans le groupe placebo.

Pour Marc de Garidel, directeur général d'Abivax : " les données communiquées aujourd'hui confirment le potentiel d'obefazimod en tant qu'option thérapeutique prometteuse pour les patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH). Nos efforts de développement, guidés par le besoin clairement identifié de traitements de longue durée à la fois plus efficaces et mieux tolérés, visent à proposer des traitements capables d'améliorer de manière significative la qualité de vie des patients ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ABIVAX
83,8000 EUR Euronext Paris +0,60%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

