Abivax publie des résultats encourageants d'une étude de phase 3

(AOF) - Abivax a dévoilé des résultats issus de ses essais d’induction Abtect de phase 3 d’une durée de huit semaines, évaluant Obefazimod chez des patients adultes atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. La société de biotechnologie rapporte que des améliorations ont été observées pour l’ensemble des paramètres rapportés par les patients, qui comprennent par exemple l’urgence intestinale, les interruptions du sommeil, la fatigue…

A la semaine huit, 37% des patients traités avec 50mg d'Obefazimod une fois par jour ont rapporté l'absence d'urgence intestinale, contre 18,1% des personnes du groupe placebo et 47,6% ont rapporté l'absence de selles nocturnes à la semaine huit, contre 24,7% dans le groupe placebo.

Pour Marc de Garidel, directeur général d'Abivax : " les données communiquées aujourd'hui confirment le potentiel d'obefazimod en tant qu'option thérapeutique prometteuse pour les patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH). Nos efforts de développement, guidés par le besoin clairement identifié de traitements de longue durée à la fois plus efficaces et mieux tolérés, visent à proposer des traitements capables d'améliorer de manière significative la qualité de vie des patients ".

AOF - EN SAVOIR PLUS