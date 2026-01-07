Communiqué de presse ABIVAX



Abivax présente ses perspectives pour 2026.



• De nouvelles données de marché suggèrent une forte croissance à venir du marché de la rectocolite hémorragique (RCH), obefazimod est bien positionné pour devenir un futur leader du marché dans le domaine des MICI



• La réunion du comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) de l’étude ABTECT de phase 3, tenue le 18 décembre 2025, n’a identifié aucun nouveau signal de sécurité alors que plus de 80 % des participants ont terminé l’essai de maintenance en double aveugle de 44 semaines



• Les premiers résultats de l’essai de maintenance ABTECT-UC de phase 3 sont attendus pour la fin du deuxième trimestre 2026, suivis d’un dépôt de dossier réglementaire aux États-Unis prévu fin 2026



• L’essai d’induction ENHANCE-CD de phase 2b évaluant obefazimod dans la maladie de Crohn (MC) modérément à sévèrement active est en cours ; les premiers résultats de la phase d’induction sont attendus fin 2026



• 22 abstracts ont été acceptés pour le prochain congrès de l’European Crohn’s and Colitis Organization (Organisation européenne des maladies inflammatoires de l’intestin, ECCO) en février 2026, dont une présentation orale portant sur l’effet d’obefazimod sur la fibrose dans des modèles in vitro et précliniques



• La visibilité financière s’étend jusqu’au quatrième trimestre 2027, après remboursement intégral de la dette au quatrième trimestre 2025