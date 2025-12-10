Abivax, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 10 décembre 2025

(AOF) - Abivax (+20,19%, à 126,20 euros)

Abivax poursuit sa série haussière après avoir déjà gagné 12,54% au cours des trois dernières séances. Sans compter la forte hausse du jour, le titre de la société de biotechnologie en phase clinique affiche un gain impressionnant de 1 453,25% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

ABIVAX

=/ Points-clés /=

- Bio-pharmaceutique créée en 20O9 et spécialisée dans la lutte contre les inflammations de l’instestin via le composé obefazimod alliant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme, notamment le microARN miR-124;

- Chiffre d’affaires très faible et non significatif, l’activité étant au stade des essais cliniques ;

- Ambition : lutter de façon simple et sécurisée (une prise orale par jour) contre les maladies chroniques de l’intestin -rectocolique hémorragique et maladie de Crohn, avec déploiement en 3 étapes : le lancement du médicament anti-rectocolique aux Etats-Unis en 2027-28, le déploiement ailleurs en 2029-30 puis l’extension du médicament à la maladie de Crohn ;

- Capital éclaté entre Invus (1O,76 % des actions), Sofinnova (8,7 %), Darwin Global Mngt (6,7 %), Deep Track Cal (5 %), Sylvie Grégoire présidant le conseil de 8 administrateurs. Sylvie Grégoire présidant le conseil de 8 administraeurs et Marc de Garidel assurant la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- aptitude à convaincre les investisseurs et les partenaires : au départ, soutien de l’institut Curie et de l’IGMM de Montpellier, de Soffinova et Truffle Capital, puis cotation sur Euronext Paris en février 2023 et le Nasdaq en octobre 2023,,

- créativité financière -travail sur les obligations convertibles et bons de sousription,,

- création d’une équipe commerciale aux Etats-Unis, pays de 1 ère commercialisation future de l’obefazimod,

- innovation au centre du modèle d’affaires :

- portefeuille de + 20 brevets développés sous licence de l’institut Curie, du CNRS et de l’IGMM de Montpellier,

-bibliothèque de composés chimiques en voie d’élargissement via une recherche fondée sur le concept mécanique d’obefazimod et focalisée sur l’évaluation des médicaments associables à ce dernier, tel l’étrasimod, pour les thérapies combinées ;

- Soutien public via le crédit d’impôt recherche ;

- Sécurisation des besoins financiers jusqu’à la fin 2027 après l’augmentation de capital d’une durée de quelques heures sur le Nasdaq, ayant rapporté, à fin juillet, 597 M€, ce qui, avec les 60,9 M€ de trésorerie à fin juin, donne une visibilité jusqu’au 4 ème trimestre 2027.

=/ Défis /=

- Société ne réalisant pas de bénéfices, cotée à Euronext et sur le Nasdaq, entrée au SBF 120 en septembre ;

- Sensibilité extrême aux succès des essais cliniques d’une valorisation à son plus haut historique ;

- D’ici la fin de l’année : annonce d’un médicament candidat à une association avec l’obefazimod ;

- Au 2 nd semestre 2026 :

- rectolite hémorragique : résultats des derniers essais thérapeutiques en phase puis, si positifs, dépôt auprès de la FDA américaine d’une demande de mise sur le marché de l’obéfazimod ,

- avancées dans les essais de phase 2 contre la maladie de Crohn ;

- Après une perte nette accrue de 23 % à 100,8 M€ au 1 er semestre, anticipation de pertes pour les prochaines années.