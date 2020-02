Abivax inclut un Premier Patient dans son Essai Clinique de Phase 1/2 aux États-Unis avec ABX196 dans le Traitement du Carcinome Hépatocellulaire.

Communiqué de presse ABIVAX



Abivax inclut un premier patient dans son essai clinique de phase 1/2 aux Etats-Unis avec ABX196 dans le traitement du Carcinome Hépatocellulaire.



Premier patient traité avec ABX196, un agoniste des cellules iNKT (lymphocytes T Natural Killer invariants), administré en association avec le nivolumab.



L'essai clinique de Phase 1/2 évaluera la tolérance ainsi que l'efficacité préliminaire de cette association de traitement.



L'étude est menée en collaboration avec le Scripps MD Anderson Cancer Center à San Diego, Californie, et le MD Anderson Cancer Center à Houston, Texas.



ABX196 est le second candidat médicament d'Abivax en développement clinique après ABX464, son composé le plus avancé, testé dans les maladies inflammatoires.