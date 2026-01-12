 Aller au contenu principal
Abivax grimpe en Bourse sur de nouvelles rumeurs d'OPA, Bercy pas avisé
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 16:11

(Actualisé avec déclarations Bercy, cours de Bourse)

Abivax ABVX.PA monte fortement lundi en Bourse après une information selon laquelle le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie.

La valeur a toutefois nettement réduit ses gains dans l'après-midi alors que le ministère français de l'Economie et des Finances a indiqué n'avoir reçu aucune demande pour une autorisation d'investissement dans Abivax.

A la Bourse de Paris, vers 15h00 GMT, l'action Abivax gagnait 6,9% à 105,8 euros, après avoir grimpé jusqu'à plus de 33% plus tôt en séance.

Selon La Lettre, Eli Lilly est prêt à racheter Abivax pour 15 milliards d'euros, confirmant des rumeurs déjà évoquées le mois dernier d'un intérêt du géant américain pour le groupe français.

Abivax et Eli Lilly n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Une source à Bercy a indiqué que Paris n'avait reçu aucune demande pour une procédure IEF visant au contrôle des investissements étrangers en France.

"Bercy n’a aucune connaissance ni n’est en lien avec Eli Lilly. Dans le cas d’entreprises pharmaceutiques stratégiques, la procédure IEF serait obligatoire", a-t-on indiqué.

Le titre de la biotech française, dont la capitalisation boursière dépasse huit milliards d'euros, avait grimpé de plus de 500% le 23 juillet dernier, date à laquelle la société avait annoncé des résultats positifs d'un essai de phase avancée pour son principal médicament, l'obefazimod, destiné au traitement de la rectocolite hémorragique.

"A la suite des résultats positifs de l'essai de phase III sur la colite ulcéreuse, Abivax est devenu une cible en matière de fusion-acquisition très intéressante", écrit Kepler Cheuvreux dans une note.

(Rédigé par Alessandro Parodi à Gdansk avec Mathieu Romain à Paris; version française Claude Chendjou et Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)

