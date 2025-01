Communiqué de presse ABIVAX



Abivax franchit une étape clé dans le recrutement de l’essai de phase 3 ABTECT.



• L'essai de phase 3 ABTECT qui évalue obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active a atteint 1 003 patients sur 1 224, soit 82 % de l'objectif de recrutement. Le recrutement des patients devrait être finalisé au T2 2025.



• Les premiers résultats de l'essai d'induction à 8 semaines sont attendus au T3 2025, tandis que les données de maintenance à 44 semaines restent attendues au T2 2026, et si elles sont positives, la demande d'approbation de mise sur le marché aux Etats-Unis (NDA) devrait être soumise au S2 2026.



• Les données démographiques à l’enrôlement en aveugle sont en adéquation avec la population cible préalablement définie et sont cohérentes avec l’étude de phase 2b dans la RCH.



• Trésorerie disponible jusqu’à la fin de l’essai d’induction ABTECT et jusqu’au T4 2025.