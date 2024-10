Abivax félicite Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur prix Nobel, récompensant leur découverte du microARN et son rôle dans la régulation post transcriptionnelle des gènes.

Communiqué de presse ABIVAX



Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chronique est ravie d'adresser ses sincères félicitations à Victor Ambros et Gary Ruvkun pour l'attribution du prix Nobel de physiologie ou de médecine. Leurs travaux novateurs dans le domaine des microARN ont considérablement fait progresser notre compréhension de la régulation des gènes et de ses implications pour la santé humaine.