Communiqué de presse ABIVAX



Abivax fait un point d'avancement sur ses activités récentes et communique les conclusions de son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire annuelle.



Les autorités réglementaires brésiliennes ont approuvé l'étude de Phase 2b/3 miR-AGE d'ABX464 chez les patients atteints du COVID-19.

L'essai miR-AGE a également été autorisé en France et en Allemagne, et plus récemment par les autorités réglementaires britanniques et italiennes.

Le gouvernement français a annoncé la sélection de six projets COVID-19, financés pour un total de 78 millions d'euros, dont 36 millions d'euros pour ABIVAX.

Les accords finaux pour le financement de 36 millions d'euros ont été signés avec Bpifrance.

Le recrutement des patients dans l'essai de Phase 2b dans la rectocolite hémorragique s'est poursuivi durant le pic de l'épidémie COVID-19 et atteint à ce jour 113 patients randomisés sur 232 prévus.

L'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale a été adopté.