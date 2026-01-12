Abivax fait un bond en avant grâce à la reprise des spéculations sur le rachat par Lilly

12 janvier - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA ABVX.O augmentent de 32 % à 151 dollars dans les échanges avant-Bourse, après de nouvelles rumeurs de rachat

** Le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N pourrait faire une offre de 15 milliards d'euros (17,52 milliards de dollars) pour Abivax, soit près du double de sa capitalisation boursière actuelle, selon les médias français

** Abivax et Eli Lilly n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Abivax développe un médicament expérimental, l'obefazimod, pour le traitement de la colite ulcéreuse et son directeur général a déclaré qu'il pourrait devenir un produit largement utilisé

** Les premières rumeurs de rachat liant Eli Lilly à Abivax ont fait surface le 10 décembre

** ABVX a grimpé de 1 749 % en 2025

(1 $ = 0,8560 euros)