 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abivax fait un bond en avant grâce à la reprise des spéculations sur le rachat par Lilly
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA ABVX.O augmentent de 32 % à 151 dollars dans les échanges avant-Bourse, après de nouvelles rumeurs de rachat

** Le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N pourrait faire une offre de 15 milliards d'euros (17,52 milliards de dollars) pour Abivax, soit près du double de sa capitalisation boursière actuelle, selon les médias français

** Abivax et Eli Lilly n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Abivax développe un médicament expérimental, l'obefazimod, pour le traitement de la colite ulcéreuse et son directeur général a déclaré qu'il pourrait devenir un produit largement utilisé

** Les premières rumeurs de rachat liant Eli Lilly à Abivax ont fait surface le 10 décembre

** ABVX a grimpé de 1 749 % en 2025

(1 $ = 0,8560 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABIVAX
125,8000 EUR Euronext Paris +27,07%
ABIVAX SP ADS
114,4000 USD NASDAQ -0,94%
ELI LILLY & CO
1 063,820 USD NYSE -1,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'application Duolingo sur un smartphone. (Crédit: / Adobe Stock)
    Matt Skaruppa, directeur financier de Duolingo, quitte ses fonctions après près de six ans à son poste
    information fournie par Reuters 12.01.2026 13:20 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Duolingo DUOL.O a annoncé lundi que le directeur financier Matt Skaruppa quitterait ses ... Lire la suite

  • satellite autour de la terre (Crédit: / Adobe Stock)
    Commande de 340 satellites à Airbus par Eutelstat
    information fournie par Zonebourse 12.01.2026 13:12 

    Eutelsat indique avoir commandé à Airbus Defence and Space la construction de 340 satellites supplémentaires OneWeb en orbite basse (LEO) qui assureront la continuité opérationnelle de la constellation OneWeb. Les satellites seront fabriqués sur la nouvelle ligne ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 13:01 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; American Express, Synchrony Financial, Bread Financial, Capital One) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,73% pour le Dow ... Lire la suite

  • LECTRA : Les signaux haussiers sont intacts
    LECTRA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 12:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank