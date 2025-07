Abivax : exercice intégral de l'option de souscription d'ADS supplémentaires

(AOF) - Abivax a annoncé l’exercice intégral de l’option de souscription d’ADS supplémentaires, portant le produit brut de l’offre à 747,5 millions de dollars (637,5 millions d’euros). Au total, plus de 11,679 millions d’ADS ont été émises et le produit net de la vente des ADS supplémentaires sera réparti au prorata de l’utilisation du produit identifiée dans le cadre de l’offre de base.

Avant l'exercice intégral de l'option de souscription, Abivax comptait utiliser entre 140 et 185 millions de dollars pour financer le développement clinique de l'Obefazimod pour la rectocolite hémorragique, entre 30 et 65 millions de dollars pour financer le développement de l'Obefazimod pour la maladie de Crohn et le solde pour le fonds de roulement et les besoins généraux.

