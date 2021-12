Communiqué de presse ABIVAX



Abivax est retenu pour une présentation lors de la 40ème conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare.



La présentation d’Abivax lors de la conférence virtuelle J.P. Morgan Healthcare se tiendra le jeudi 13 janvier 2022 de 18h00 à 18h40, heure d’Europe centrale (12h00 à 12h40 ET)



La réponse apportée par l’agence réglementaire américaine (FDA) dans le cadre de l’« End-ofPhase 2 meeting » ne soulève aucune objection pour avancer ABX464 dans un programme clinique de phase 3 dans la rectocolite hémorragique



Abivax concentre ses activités opérationnelles sur le programme d’études de phase 3 d’ABX464 dans la rectocolite hémorragique



Les résultats d’efficacité à long terme différencient clairement ABX464 des produits concurrents



Le marché actuellement accessible pour ABX464 dans la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn est proche de 17 milliards de dollars dans les pays du G7 et devrait atteindre 26,4 milliards de dollars d’ici 2026