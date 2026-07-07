Abivax émet 7,36 millions d'American Depositary Shares

Abivax annonce la réalisation de son offre au public, préalablement annoncée, de 7 360 000 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unis. Cette offre inclut l'exercice intégral de l'option de surallocation des teneurs de livre associés, leur permettant d'acheter des ADS supplémentaires.

Le produit brut total de l'offre, après cet exercice de l'option des banques garantes, s'élevait à environ 920,0 MUSD, correspondant à environ 807,4 MEUR, avant déduction des commissions de garantie et des frais estimés à la charge de la société de biotechnologie.

Le produit net estimé, après déduction des commissions de garantie et des frais estimés à la charge de la société, se montait à environ 874,1 MUSD, correspondant à environ 767,1 MEUR.

Abivax estime que le produit net de l'offre, combiné à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie actuels, lui permettra de financer ses activités jusqu'au 4e trimestre 2029. Ses ADS sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "ABVX".