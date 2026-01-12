 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abivax devrait profiter d'un retour de la spéculation sur un intérêt d'Eli Lilly
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 08:49

Abivax devrait bondir à l'ouverture ( 16% à 19% selon les plateformes) après des informations parues dans le média La Lettre. Selon ce dernier, le géant américain Eli Lilly serait toujours intéressé par l'acquisition de la société de biotechnologie française et serait prêt à mettre 15 milliards de dollars pour se l'offrir.

La capitalisation boursière d'Abivax s'élève actuellement à environ 7,7 milliards d'euros.

Le laboratoire américain attend de voir si les autorités françaises se réveillent dans le cadre des procédures de contrôle des investissements étrangers en France avant de soumettre une offre, toujours selon La Lettre.

Depuis le 1er janvier, l'action Abivax a perdu 17,77% de sa valeur, après avoir flambé de 1666,27% l'année dernière. Le titre s'est affaissé avec l'annonce d'une autre acquisition d'Eli Lilly, qui laissait croire aux investisseurs que le laboratoire américain n'était plus intéressé par le Français, d'autant que cette opération de croissance externe concerne Ventyx Biosciences, un concurrent d'Abivax dans le traitement des maladies inflammatoires intestinales.

Pour Invest Securities, "cette rumeur s'inscrit dans un contexte de consolidation accélérée dans l'immunologie et les maladies inflammatoires, où les grands laboratoires cherchent à sécuriser des actifs oraux différenciants et potentiellement best-in-class . Avec obefazimod, son traitement oral first-in-class ayant livré des résultats de Ph III préliminaires solides dans la rectocolite hémorragique, Abivax apparaît depuis plusieurs mois comme une cible stratégique de premier plan pour les acteurs mondiaux du secteur".

Valeurs associées

ABIVAX
120,6000 EUR Euronext Paris +21,82%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    LAGARDERE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 12.01.2026 10:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo d'Eli Lilly, présent sur le siège du groupe. (crédit : Adobe Stock / )
    Abivax s'envole sur fond de nouvelles rumeurs d'OPA
    information fournie par Reuters 12.01.2026 09:54 

    Abivax ABVX.PA monte fortement lundi en Bourse après une information selon laquelle le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie. A la Bourse de Paris, vers 08h50 GMT, l'action Abivax ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les menaces contre la Fed propulsent l'or et l'argent au sommet, les Bourses européennes prudentes
    information fournie par AFP 12.01.2026 09:54 

    Un climat d'aversion pour le risque règne lundi sur les marchés financiers après les menaces de poursuites contre la Fed pour fraude par le ministère de la Justice américain, poussant les métaux précieux à de nouveaux records et pesant sur les Bourses européennes. ... Lire la suite

  • Open de France
    Tennis: Loïs Boisson forfait pour l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 12.01.2026 09:53 

    La Française Loïs Boisson, demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, a annoncé lundi son forfait pour l'Open d'Australie, ‍pas encore remise de blessures à répétition depuis la fin de saison dernière. "Aller en Australie et jouer l'Australian Open a toujours ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank