Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca

(Actualisé avec démenti d'Abivax)

La société de biotechnologie Abivax

ABVX.PA dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle a accordé à AstraZeneca AZN.L un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique de formaliser une offre publique d'achat.

"Nous démentons cette information, il s'agit de rumeurs infondées", a déclaré un porte-parole.

Le titre d'Abivax a augmenté de 17% jeudi matin après la publication de l'article du quotidien en ligne français, mais a perdu du terrain au cours de la journée, la baisse s'accélérant après le démenti du porte-parole. Vers 15h55 GMT, le titre avance de 4,88%.

La société française de biotechnologie a déjà démenti des rumeurs de rachat relayées par les médias français. En janvier, le directeur général d'Abivax, Marc de Garidel, avait démenti un autre article de La Lettre selon lequel sa société était une cible d'acquisition d'Eli Lilly LLY.N .

Les investisseurs cherchant à tirer profit de la fluctuation du cours de l'action Abivax ont encouragé les discussions en vue d'une acquisition au cours des derniers mois.

La société française, qui en est au stade clinique, se concentre sur les traitements des maladies inflammatoires chroniques.

Abivax devrait publier fin juin les premières données de phase 3 sur l'obefazimod dans le traitement de la colite ulcéreuse. En cas de succès, cela réduirait considérablement le risque lié à un investissement dans la société et en ferait une cible d'acquisition plus sûre, mais probablement plus coûteuse.

