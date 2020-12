Abivax complète ses plans cliniques, règlementaires et industriels en préparation du programme de phase 3 et de la commercialisation éventuelle d'ABX464 en 2021.

Communiqué de presse ABIVAX



Abivax complète ses plans cliniques, règlementaires et industriels en préparation du programme de phase 3 et de la commercialisation éventuelle d'ABX464nen 2021.



Les études cliniques pivotales avec ABX464 sont en cours ou planifiées dans trois indications : rectocolite hémorragique, maladie de Crohn et Covid-19



Quatre études de phase 1 sont initiées afin de générer des données complémentaires soutenant le programme de développement avancé d'ABX464



Des discussions sont prévues avec les agences réglementaires en Europe, aux États-Unis et au Japon pour obtenir leurs recommandations et leur accord sur le plan de développement de phase 3 dans la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn



Le changement d'échelle de la production d'ABX464 est en cours afin de répondre aux besoins liés aux études de phase 3 et à la commercialisation éventuelle d'ABX464, dans l'hypothèse de résultats positifs de l'essai Covid-19