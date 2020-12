Communiqué de presse ABIVAX



Calendrier de communication financière 2021.



Jeudi 1er avril 2021

Publication des résultats financiers au 31 décembre 2020



Vendredi 30 avril 2021

Publication du rapport financier annuel 2020



Vendredi 4 juin 2021 - 10h00

Assemblée Générale annuelle



Jeudi 23 septembre 2021

Publication des résultats financiers au 30 juin 2021



Jeudi 30 septembre 2021

Publication du rapport financier semestriel 2021



À propos d'Abivax (www.abivax.com)

Entreprise de biotechnologie en phase clinique, Abivax mobilise le système immunitaire de l'organisme pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancer. Abivax est cotée sur le compartiment C d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Mémo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier,

Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, ABX464 pour le traitement des maladies inflammatoires sévères et ABX196 pour le traitement du carcinome hépatocellulaire.

Pour plus d'informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter

@ABIVAX_.