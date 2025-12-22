Abivax bondit après des informations de presse faisant état d'une offre publique d'achat d'Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** L'action Abivax ABVX.PA a bondi de 8% après que les médias ont fait état d'une offre publique d'achat par Eli Lilly LLY.N .

** ABVX est le titre le plus performant de l'indice SBF120

.SBF120 , qui est en baisse de 0,3%

** La Lettre rapporte qu'Eli Lilly a rencontré le Trésor français au début du mois de décembre afin d'obtenir l'accord des autorités de tutelle pour un rachat potentiel de la société de biotechnologie

** Reuters n'a pas pu confirmer l'information dans l'immédiat

** ABVX déclare "ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations du marché"

** Un trader signale que la spéculation d'un accord entre les deux sociétés s'est intensifiée

** Si une réunion a bien eu lieu avec la direction générale du Trésor français, cela indiquerait qu'un prix entre LLY et ABVX a fait l'objet d'un accord de principe", déclare le trader