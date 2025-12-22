 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abivax bondit après des informations de presse faisant état d'une offre publique d'achat d'Eli Lilly
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 10:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** L'action Abivax ABVX.PA a bondi de 8% après que les médias ont fait état d'une offre publique d'achat par Eli Lilly LLY.N .

** ABVX est le titre le plus performant de l'indice SBF120

.SBF120 , qui est en baisse de 0,3%

** La Lettre rapporte qu'Eli Lilly a rencontré le Trésor français au début du mois de décembre afin d'obtenir l'accord des autorités de tutelle pour un rachat potentiel de la société de biotechnologie

** Reuters n'a pas pu confirmer l'information dans l'immédiat

** ABVX déclare "ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations du marché"

** Un trader signale que la spéculation d'un accord entre les deux sociétés s'est intensifiée

** Si une réunion a bien eu lieu avec la direction générale du Trésor français, cela indiquerait qu'un prix entre LLY et ABVX a fait l'objet d'un accord de principe", déclare le trader

Valeurs associées

ABIVAX
107,8000 EUR Euronext Paris +7,80%
ELI LILLY & CO
1 070,870 USD NYSE +1,33%
SBF 120
6 144,74 Pts Euronext Paris -0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Nexans est représenté au sommet d'un bâtiment de la société dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
    Nexans en négociations pour la vente d’Autoelectric à Motherson
    information fournie par Reuters 22.12.2025 10:25 

    Nexans a ‍déclaré lundi être entré en négociations exclusives ‌avec Samvardhana Motherson International pour la ​vente d'Autoelectric, pour ⁠une valeur d’entreprise de 207 ⁠millions ‍d’euros. Selon un communiqué, ⁠cette cession du fabricant de faisceau ​de câblage ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en repli, dans une séance sans catalyseur
    information fournie par AFP 22.12.2025 10:19 

    La Bourse de Paris évoluait en repli lundi, à l'entame d'une semaine avec peu de publications économiques attendues et écourtée par la fête de Noël. L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,31% vers 10H00, soit de 25,50 points, à 8.125,88 points. Vendredi, le CAC ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Peu de risque à moyen terme
    VOLTALIA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.12.2025 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le gendarme italien de la concurrence (AGCM) a infligé une amende de plus de 98,6 millions d'euros à l'entreprise américaine Apple pour "abus de position dominante" ( AFP / Hector RETAMAL )
    Italie: amende de près de 100 millions d'euros à Apple pour abus de position dominante
    information fournie par AFP 22.12.2025 10:10 

    Le gendarme italien de la concurrence (AGCM) a annoncé lundi avoir infligé une amende de plus de 98,6 millions d'euros à l'entreprise américaine Apple pour "abus de position dominante". Selon le gendarme italien, Apple a "violé" la loi concernant la concurrence ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank