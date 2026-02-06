Un journaliste du Parisien cyberharcelé, le journal met en cause Rima Hassan

L'eurodéputée LFI Rima Hassan à Paris, le 14 juin 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

La direction du quotidien Le Parisien-Aujourd'hui en France a dénoncé vendredi les "attaques ignobles" contre un de ses journalistes sur le réseau social X, "déclenchées" par un message de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, et envisage des "actions judiciaires".

Mercredi, le journaliste a écrit un article sur "la piste russe" dans l'affaire Jeffrey Epstein, financier et criminel sexuel américain dont les liens avec de nombreuses personnalités dans le monde éclaboussent ces dernières aujourd'hui.

Dans un message sur X, Mme Hassan, connue notamment pour ses diatribes contre l'Etat d'Israël, a réagi à cet article en mentionnant le nom du journaliste et en écrivant: il "a signé ce papier. Pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad", le service extérieur du renseignement israélien.

"Tapez +Israël+ puis +génocide+ sur le compte" du journaliste, a ajouté l'eurodéputée franco-palestinienne dans un autre message, en l'accusant ensuite de "mentir et désinformer".

"Un de nos journalistes a fait l'objet d'attaques ignobles sur X, déclenchées par un tweet de Mme Hassan à propos d'un article de ce journaliste sur Epstein", a écrit Michèle Benbunan, directrice du groupe Les Échos-Le Parisien, dans une déclaration transmise à l'AFP.

"La direction du Parisien va mener les actions judiciaires appropriées", a-t-elle ajouté, confirmant une information de Challenges.

Dans une réaction auprès de l'AFP, l'équipe de Rima Hassan assure que celle-ci "condamne avec la plus grande fermeté les insultes antisémites et les menaces de mort visant le journaliste".

"Elle ne peut cependant être tenue pour responsable d'un simple commentaire portant sur un article publié par ce journaliste, qui assume pleinement son travail sur son compte X, public et accessible à tous", poursuit l'équipe de l'eurodéputée LFI.

Jeudi, la Société des journalistes (SDJ) du Parisien y a vu un "appel à peine déguisé au lynchage en ligne", suivi de "dizaines de messages d'une violence inouïe, pour beaucoup à caractère antisémite".

"Nous sommes d'autant plus indignés que la personne à l'initiative de ce torrent nauséabond est une élue de la République", a poursuivi la SDJ.

De leur côté, les syndicats du journal ont accusé Mme Hassan d'avoir "désigné (leur) confrère à la vindicte numérique".

Dans un courrier au Parisien, le service de presse de LFI a exprimé sa "solidarité" au journaliste "face aux menaces qu'il subit, tout en maintenant (sa) contestation factuelle du contenu de son article".