Communiqué de presse ABIVAX



Augmentation de capital et émission d'obligations convertibles d'Abivax réservée à une catégorie d'investisseurs pour un montant total d'environ 80 millions d'euros.



Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, a entamé des discussions avec des investisseurs concernant le lancement d'un placement privé comprenant une émission d'actions ordinaires nouvelles et d'obligations convertibles, opération facilitée par J.P. Morgan AG et Bryan, Garnier & Co., pour un montant total brut d'environ 80 millions d'euros.