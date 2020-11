Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce une présentation en webcast et téléconférence suite à l'annonce d'une augmentation de capital sursouscrite de 28 millions d'euros, sans décote.



Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, annonce que la Direction animera un webcast ainsi qu'une téléconférence le mardi 3 novembre 2020 à 15h00 (heure de Paris) afin de

discuter de l'augmentation de capital sursouscrite de 28 millions d'euros, sans décote, récemment annoncée ainsi que d'autres développements actuels de l'entreprise, et de répondre aux questions.