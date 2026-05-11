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Abivax annonce les résultats de son Assemblée Générale du 11 mai 2026.
information fournie par Boursorama CP 11/05/2026 à 22:10

Communiqué de presse ABIVAX

Abivax annonce les résultats de son Assemblée Générale du 11 mai 2026

Abivax, entreprise de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui s’appuient sur les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires le 11 mai 2026 (l'« Assemblée Générale »), qui était présidée par Mme. Sylvie Grégoire, Présidente du Conseil d'administration d'Abivax (le « Conseil »).

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