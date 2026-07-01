 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abivax annonce la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris.
information fournie par Boursorama CP 01/07/2026 à 07:40

Communiqué de presse ABIVAX

Abivax annonce la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

Abivax SA, une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sera temporairement suspendu, à sa demande, à compter de l’ouverture du marché à 9h00 (CEST). Cette suspension intervient dans le cadre de l’offre au public préalablement annoncée par la Société portant sur ses American Depositary Shares, chacune représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 euro, aux États Unis (l’« Offre ») afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l’annonce des modalités définitives de l’Offre.

Valeurs associées

ABIVAX
115,5000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 01.07.2026 08:36 

    (Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane, secteur automobile, Ipsen, Carrefour, Associated British Foods) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA ... Lire la suite

  • CLARIANE : Le mouvement reste haussier
    CLARIANE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.07.2026 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les océans mondiaux viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé et pourraient battre de nouveaux records en 2026, sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique ( AFP / Fred TANNEAU )
    Les océans mondiaux ont atteint un pic de chaleur en juin
    information fournie par AFP 01.07.2026 08:02 

    Les océans mondiaux viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé et pourraient battre de nouveaux records en 2026, sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique, a annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus Marine. ... Lire la suite

  • DANONE : Risque de correction sous les résistances
    DANONE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 01.07.2026 07:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
73 +0,11%
2CRSI
30,68 0,00%
ABIVAX
115,5 0,00%
CAC 40
8 403,99 0,00%
Or
3 970,98 -0,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank