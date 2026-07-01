Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris



Abivax SA, une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sera temporairement suspendu, à sa demande, à compter de l’ouverture du marché à 9h00 (CEST). Cette suspension intervient dans le cadre de l’offre au public préalablement annoncée par la Société portant sur ses American Depositary Shares, chacune représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 euro, aux États Unis (l’« Offre ») afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l’annonce des modalités définitives de l’Offre.