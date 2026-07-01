Abivax annonce la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires

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Abivax ABVX.PA a annoncé mercredi la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris, le groupe de biotechnologie invoquant l'offre sur ses American Depositary Shares (ADS).

La suspension des actions ordinaires d'Abivax, réalisée à la demande du groupe, intervient à compter de l'ouverture du marché mercredi et sera effective jusqu'à ce qu'une nouvelle communication soit publiée, indique un communiqué.

Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre aujourd'hui, le 1er juillet 2026, aux alentours de 15h30, est-il précisé.

En mai, Abivax avait annoncé l'émission de 38,5 millions d'euros d'ADS pour racheter des certificats de royalties.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)